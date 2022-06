Viel zu schnell und eine schlechte Ausrede

Viel zu schnell gefahren - und dann noch eine Ausrede, die die Lage nur verschlechterte: Ein 19-Jähriger ist in Bad Berleburg bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit Tempo 133 innerhalb der geschlossenen Ortschaft geblitzt worden.

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe.

Seine Begründung laut Polizei: «Wenn man überholt, muss man ein wenig schneller fahren.» Was der Mann bei der Kontrolle am vergangenen Montag im Kreis Siegen-Wittgenstein nicht bedacht hat: Auch das Überholen ist an der betreffenden Stelle untersagt. Nun muss der junge Fahrer mit 800 Euro Bußgeld, zwei Monaten Fahrverbot und drei Punkten rechnen.