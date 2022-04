Viele Kultureinrichtungen in NRW bleiben bei Maskenpflicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Viele Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen wollen zunächst an einer Maskenpflicht festhalten. «An vielen Stellen hat man die Wahlmöglichkeit, wie nah man den Menschen kommen möchte, beispielsweise im Supermarkt. In der Oper geht das nicht», sagte eine Sprecherin der Oper am Rhein. «Daher denken wir, dass eine Maskenpflicht im Sinne der meisten Besucherinnen und Besucher ist.» Die sogenannten 2G- (Geimpft, Genesen) und 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet) würden dort jedoch ab Sonntag entfallen.

Von dpa