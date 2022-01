Viele neue Corona-Infektionen unter Kinder und Jugendlichen

Nach den jüngsten Daten des Landeszentrums für Gesundheit Nordrhein-Westfalen von Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Personen binnen sieben Tagen in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen am höchsten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei 833,9. Es folgt die Gruppe der 20- bis 24-Jährigen mit 817,8. Besonders hoch ist der Wert auch in der Gruppe 10 bis 14 Jahre mit 723,8 und in der Gruppe 5 bis 9 Jahre mit 708,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf die gesamte Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen beträgt im Vergleich dazu 416,7.