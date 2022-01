Vier Jugendliche mit Softair-Gewehr gestoppt

Passanten hätten die jungen Leute damit auf der Straße gesehen und die Polizei alarmiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das vollautomatische Softair-Maschinengewehr aus Metall steckte in einem grünen Koffer. Es sei nach bisherigen Ermittlungen ein Weihnachtsgeschenk für einen 15-Jährigen in der Gruppe gewesen. Bei der im Internet gekauften Anscheinswaffe fehlte das Prüfzeichen, aber es stand der Warnhinweis «Nur für Personen ab 18 Jahren» darauf. Es liege ein Verstoß gegen das Waffengesetz vor, so die Polizei. Der 15-Jährige wurde zu seinen Eltern gebracht, und es gab eine Anzeige. Das Gewehr blieb bei der Polizei und wird untersucht.