Vier Verletzte bei Messerangriff in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw)

Nach einer Gewalt-Eskalation sind in Duisburg vier Männer mit Stichwunden in Krankenhäuser gebracht worden. Bei einer Gruppenschlägerei habe einer der Beteiligten in der Nacht zum Mittwoch ein Messer gezückt, berichtete die Polizei. Einen Bezug ins Rocker- oder Clanmilieu könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

Von dpa