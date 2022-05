Vier Verletzte bei Unfall: Hinweis auf Alkohol am Steuer

Wesel (dpa/lnw)

In Rheinberg bei Wesel sind vier Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Autos verletzt worden, zwei davon schwer. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 32-Jähriger sei am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug, in dem sich auch seine kleine Tochter befand, in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Die Zweijährige blieb demnach unverletzt. In dem angefahrenen Wagen saßen außer dem 58 Jahre alten Fahrer drei weitere Menschen.

Von dpa