Virologe Dittmer kritisiert unzureichende Corona-Datenlage

Köln (dpa/lnw)

Der Essener Virologe Ulf Dittmer hat die unzureichende Corona-Datenlage in Deutschland kritisiert. «Die Immunitätslage für den Durchschnitt der Bevölkerung kennen wir nicht, wir sind nicht in der Lage, hier in Deutschland vernünftige Daten dazu zu liefern», sagte er der «Kölnischen Rundschau» (Montag). Hier könne man viel vom Ausland lernen. «Es ist schlecht, dass wir da so unbefriedigend aufgestellt sind.»

Von dpa