Völler: Draxler bei Bayer Leverkusen kein Thema

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Julian Draxler an den Rhein dementiert. «Draxler wird es nicht. Er war auch kein Thema», sagte Völler am Samstag vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach beim Pay-TV-Sender Sky. Der 27 Jahre alte Draxler, dessen Qualität Völler hervorhob, spielt beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain und muss sich dort mit hochkarätiger Konkurrenz auseinandersetzen.

Für Bayer kündigte Völler weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt an. «Wir haben noch eine Woche Zeit bis zum Transferschluss. (...) Wir haben noch einige Ideen, die wir noch umsetzen müssen, die wir versuchen umzusetzen», sagte der 61-Jährige.