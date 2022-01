Vollbrand in Einfamilienhaus: Zwei Schwerverletzte

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mülheim an der Ruhr sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mitteilte, stand das Haus schon in kurzer Zeit unter Vollbrand. Zunächst war der Dachstuhl komplett durchgebrannt, ehe die Flammen auf das ganze Haus, einen Anbau und ein nebenan geparktes Auto übergriffen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa