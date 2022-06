Von 15 durch die Flut zerstörten Brücken acht wieder fertig

Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen am Freitag in Swisttal mit, wo die erste Brücke wiederaufgebaut worden war. Vier weitere befänden sich im Bau. In den kommenden Wochen und Monaten würden auch die restlichen drei neugebaut. Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) sagte, die Sanierung von Brücken und Straßen sei in hohem Tempo gelungen, weil Vergaben vereinfacht worden seien und modernste Bautechnik zum Einsatz gekommen sei.