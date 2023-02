Von Güterzug erfasst: Obduktion von Jungen kommende Woche

Recklinghausen (dpa)

Der zehnjährige Junge, der in Recklinghausen von einem Güterzug erfasst und getötet wurde, soll voraussichtlich am Montag obduziert werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag in der Nähe des Unglücksorts in der Ruhrgebietsstadt.

Von dpa