Vonovia-Chef: Hohe Inflation geht an Mieten nicht vorbei

Frankfurt (dpa)

Deutschlands größtes Immobilienunternehmen Vonovia hält bei einer anhaltend überdurchschnittlichen Inflation deutlichere Mieterhöhungen für unausweichlich. «Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen», sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch dem «Handelsblatt» (Mittwoch). Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. «Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen.»

Von dpa