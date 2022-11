Vor Branchentreff Medica: Medizintechnik-Firmen sind besorgt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor dem Start der Medizinfachmesse Medica blickt die Branche mit bangen Blicken in die Zukunft. Gestiegene Energiekosten und Lieferkettenschwierigkeiten führten zu einer schlechteren Ertragslage für die Medizintechnik-Firmen, sagte Marcus Kuhlmann, Leiter der Medizintechnik im Industrieverband Spectaris, am Donnerstag in Düsseldorf. «Man findet öfter große Sorgenfalten auf den Stirnen der Unternehmensführungen.» Die Medica startet am kommenden Montag in den Düsseldorfer Messehallen, sie ist einer der wichtigsten Branchentreffs weltweit.

Von dpa