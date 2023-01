Vorbereitung für Messe: Großkran hievt Großjachten an Land

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach zwei Jahren Corona-Pause laufen in Düsseldorf die Vorbereitungen für die Wassersportmesse Boot auf Hochtouren. Am Freitag wurde die erste auf dem Rhein zum Messegelände gebrachte Jacht mithilfe des Messekrans «Big Willi» an Land geholt, um auf das benachbarte Ausstellungsgelände gebracht zu werden. Es handelte sich um eine gut 28 Meter lange und 85 Tonnen schwere Motorjacht vom Typ Sunseeker 95Y.

Von dpa