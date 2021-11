Vorfälle bei Kölner Polizei: Sitzung des Innenausschusses

Köln (dpa/lnw)

Wegen der brisanten Vorgänge bei der Kölner Polizei kommt der Innenausschuss des Landtags am heutigen Tag (09.00) zu einer kurzfristig anberaumten Sitzung zusammen. Das hat ein Sprecher des Landtags am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Auf den Handys von Kölner Polizisten waren Chat-Nachrichten entdeckt worden, in denen Beamte sich über mutmaßliche Gewalttaten ausgetauscht haben sollen.

Von dpa