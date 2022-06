Wärmeres Wetter in NRW erwartet

Offenbach (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wärmeres Wetter erwartet. Der Dienstag wird verbreitet heiter und teilweise sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Nachmittag und am Abend sind im Süden und im westlichen Bergland Schauer möglich, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 13 bis 9 Grad.

Von dpa