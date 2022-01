Waffenfund in Wohnung: Mann kommt in Psychiatrie

Anröchte (dpa/lnw)

In der Wohnung eines 39-Jährigen aus Anröchte im Kreis Soest hat die Polizei mehrere Waffen sichergestellt, darunter auch selbstgebaute Exemplare. Die Familie des Mannes hatte die Polizei zur Hilfe gerufen, weil sich dieser in einer «psychischen Ausnahmesituation» befunden habe, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Mann sei in Gewahrsam genommen, dann auf Veranlassung des Ordnungsamtes in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden.

Von dpa