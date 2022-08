Waldbrand bei Plettenberg auf über 3000 Quadratmetern

Die Polizei unterstützte die Löscharbeiten mit einem Hubschrauber. Es brenne eine Waldfläche von rund 3000 Quadratmetern, teilte die Polizei per Twitter mit. Wohnbebauung in dem Gebiet im Sauerland sei bislang noch nicht bedroht, Menschen nicht in Gefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag.