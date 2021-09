Warm und sonnig: Spätsommerwetter in NRW erwartet

Bei steigenden Temperaturen bleibt es sonnig in der ersten Wochenhälfte in Nordrhein-Westfalen. Es sei ein «angenehmes Spätsommerwetter», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Morgen könne es am Montag und Dienstag noch örtlich Nebel geben. Der DWD warnt vor Sichtweiten unter 150 Meter. Im Tagesverlauf soll dann aber die Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen nach Angaben des DWD von maximal 27 Grad am Montag und Dienstag auf bis zu 29 Grad am Mittwoch und Donnerstag.