Warnstreiks an Unikliniken in Düsseldorf, Köln und Essen

Die Tarifbeschäftigten an den Universitätskliniken in Essen, Düsseldorf und Köln wollen heute zum Teil ganztägig die Arbeit niederlegen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte am Montag wegen der bislang gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder zu einem Warnstreik aufgerufen. Am Mittwoch sollen die Uni-Kliniken in Bonn und Münster folgen. Eigenen Angaben zufolge rechnet Verdi mit insgesamt rund 1500 Teilnehmenden an den fünf Häusern.

In Köln wollen sich die Streikenden bis 9.00 Uhr vor dem Haupteingang treffen und in einem Demonstrationszug zum Albertus-Magnus-Platz ziehen, wo gegen 10.00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. In Düsseldorf ist eine Kundgebung vor dem Haupteingang der Klinik von 8.00 Uhr an mit anschließendem Demonstrationszug über das Klinikgelände geplant. In Essen findet die Kundgebung am Haupteingang von 8.30 Uhr an statt, danach ziehen die Streikenden zum Essener Landgericht und durch das Stadtviertel.