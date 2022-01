Warnung vor Katastrophen im Zweifel auch per Glockengeläut

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Koalition aus CDU und FDP hat dem Landtag einen Maßnahmenkatalog zum Katastrophenschutz vorgelegt, der auch Kirchenglocken beinhaltet. So heißt es in dem Antrag, dass man die genutzten Warnsysteme wie Sirenen, Handy-Apps oder Hinweise im Radio am besten gleichzeitig nutzen sollte - falls eine Komponente ausfällt. Dazu zähle «im Zweifel auch Glockengeläut.»

