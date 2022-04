Warnung vor Verzehr von Weizengrieß-Produkt

In dem Produkt mit dem Namen «Annam Samba Rava» eines Großhändlers aus Ratingen sei das Insektizid Chlorpyrifos nachgewiesen worden, hieß es am Donnerstag auf dem Internet-Portal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit von Bund und Ländern. Neben Nordrhein-Westfalen werde der Weizengrieß auch in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz vertrieben.