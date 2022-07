Warteschlangen an Flughäfen auch am Sonntag

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Die Wartezeiten an den beiden Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn haben sich am dritten Ferienwochenende zunehmend entspannt. In Köln/Bonn sei es am Sonntagvormittag ruhig geblieben, erst am Mittag seien mehr Passagiere gekommen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Zeitweise hätten sie auch an den Sicherheitskontrollen warten müssen, alle hätten aber Geduld bewiesen und zu geordneten Abläufen beigetragen. Bereits am Samstag hatte es teils längere Schlangen von Wartenden gegeben. Insgesamt rechnete der Airport Köln/Bonn von Freitag bis Sonntag mit 108.000 Passagieren bei Abflug und Ankunft.

Von dpa