Was passiert mit Reus und Hummels? Entscheidung angedeutet

Mainz (dpa)

Borussia Dortmund will mit Kapitän Marco Reus und Abwehrstar Mats Hummels voraussichtlich im kommenden Monat eine Entscheidung über deren vertragliche Zukunft treffen. Ihre Arbeitspapiere enden nach dieser Bundesliga-Saison, beide Fußballprofis werden dann 34 Jahre alt sein. «Ich bin sowohl mit den Spielern als auch mit den Beratern im Austausch», erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Sie seien noch nicht so weit, es gebe aber eine Tendenz.

Von dpa