Wasser abgestellt: Hausbewohner greift Handwerker an

Hagen (dpa/lnw)

Weil ein Handwerker für Arbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Hagen das Wasser abstellen musste, ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Bewohner gekommen. Nachdem dieser den Umstand im Keller ansprach und zunächst nur ein verbaler Streit entstand, soll er dem 22 Jahre alten Handwerker an den Hals gegriffen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei soll der Mann ihm gesagt haben, dass er ihn «hier und jetzt abstechen» könne. Daraufhin habe der Arbeiter den 31-jährigen Mann gepackt und ihn zu Boden gebracht.

Von dpa