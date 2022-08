Wasserstand des Rheins in NRW bleibt weiter niedrig

Duisburg (dpa) -

Der Wasserstand am Rhein lag am Samstag weiterhin niedrig. In Köln wurde der Pegel am Morgen mit 74 Zentimetern gemessen - einen Zentimeter weniger als am Vortag (5.00 Uhr). Der historische Tiefstand im Jahr 2018 hatte 69 Zentimeter betragen. Auch in Emmerich sank der Pegel um einen Zentimeter und war mit minus drei Zentimetern noch immer negativ. Das heißt, dass in das Wasser-Messrohr am Fluss in Höhe des rechnerisch bestimmten Pegels Null kein Wasser mehr fließt, weil der Rhein niedriger liegt.

Von dpa