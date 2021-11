Wasserstoff-Einsatz in Stahlindustrie: Versuch in Stahlwerk

Duisburg (dpa)

Im Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg soll im laufenden Betrieb erprobt werden, wie Kohle bei der Roheisenherstellung im Hochofen durch Wasserstoff ersetzt werden kann. Bei dem Projekt «H2Stahl» gehe es um den Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion, um CO2-Emissionen zu reduzieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, berichtete das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin.

Von dpa