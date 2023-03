Watzke lobt Trainerteam für «herausragende Arbeit»

Die aktuelle Siegesserie von Borussia Dortmund führt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor allem auf die erstklassige sportliche Leitung zurück. «Edin Terzic und sein Team leisten herausragende Arbeit. Das habe ich übrigens auch schon im November gesagt, als es sportlich trüber aussah», sagte Watzke den «Ruhr Nachrichten» (Montag). Er sei froh, dass sich seine Meinung nun auch in Ergebnisse widerspiegelt, befand der 63-Jährige.

Hans-Joachim Watzke spricht in ein Mikrofon.

«Wir wussten immer, was in der Mannschaft steckt. An Qualität hat es nie gemangelt. Seit dem Winter hat die Mannschaft aber verinnerlicht, dass Talent allein nicht reicht. Dieser aktuelle Siegeswille zeichnet uns aktuell aus», sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten.

Nach zehn Pflichtspielsiegen in Serie hofft Watzke auch auf einen erfolgreichen Auftritt beim FC Chelsea in der Champions League. «Dieses Spiel ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich habe großes Vertrauen, dass die Mannschaft sich für den Einzug ins Viertelfinale zerreißen wird.»