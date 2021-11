WDR Jazzpreis 2022 an Philipp, Krämer und Dinç

Köln (dpa/lnw)

Die Jazzmusiker Theresia Philipp, Achim Krämer und Kemal Dinç werden mit dem WDR Jazzpreis 2022 ausgezeichnet. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk am Sonntag mit. Die Saxofonistin Philipp erhält demnach den Preis in der Kategorie Komposition, Schlagzeuger Krämer wird für seine Improvisationen ausgezeichnet. In der Kategorie Musikkulturen entschied sich die achtköpfige Jury für den Bağlamaspieler Kemal Dinç. Ausgezeichnet werde «seine Virtuosität an der Langhalslaute», hieß es.

Von dpa