WDR-Podcasterin Franziska Knost erliegt Krebsleiden

Köln (dpa)

Die mit ihrem Podcast «Sick of it - Statements einer Sterbenden» bekannt gewordene Sprecherin Franziska Knost ist ihrem Krebsleiden erlegen. Sie sei am Donnerstag im Kreise ihrer Liebsten gestorben, teilte der WDR in Köln mit. Die 41-Jährige litt an einer seltenen Genmutation, die diverse Krebserkrankungen begünstigte.

Von dpa