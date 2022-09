Wechselhafte Aussichten für Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf einen Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern einstellen. Der Donnerstag wird noch freundlich und die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Auch in der Nacht ziehen nur wenige Wolken am Himmel auf. Es bleibt trocken und kühlt ab auf 14 bis 10 Grad.

Von dpa