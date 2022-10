Wechselhaftes und mildes Wetter am Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird wechselhaft. Für die Jahreszeit sei es weiter recht mild, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei es wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf breite sich von Süden her ein schauerartig verstärkter Regen aus. Auch einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter seien möglich. Am Nachmittag nehme der Niederschlag von Südwesten ab und es lockere auf - bei maximal 15 bis 20 Grad.

Von dpa