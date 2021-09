Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw)

Am Montag wird in NRW wechselhaftes, meist wolkiges Wetter erwartet. Ab dem Nachmittag sei mit starker Bewölkung und schauerartigem Regen zu rechnen, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es örtlich Nebel geben. Der Dienstag soll mit einem Mix aus Sonne und Wolken freundlich werden. Bei Höchstwerten von rund 19 Grad bleibt es niederschlagsfrei.

Von dpa