Weihnachtsbaumdiebe lassen Dutzende Tannen mitgehen

Moers/Essen (dpa/lnw)

Heiß begehrtes Grünzeug: Nahezu hundert Weihnachtsbäume haben Unbekannte in Essen und Moers gestohlen. In Moers schafften Täter 69 Nordmanntannen von einem Verkaufsstand auf einem Supermarktparkplatz weg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verkäufer habe am Montag Anzeige erstattet. Vermutlich seien die Bäumchen aber bereits Mitte vergangener Woche gestohlen worden. Sie wurden demnach auf einer eingezäunten Fläche gelagert. Nach ersten Erkenntnissen hätten die Täter den Zaun geöffnet und die Tannen so abtransportiert, hieß es.

Von dpa