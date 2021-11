Weihnachtsmärkte sorgen für mehr Andrang in NRW-Innenstädten

Köln (dpa/lnw)

Trotz aller Corona-Auflagen sorgen die Weihnachtsmärkte für mehr Leben in den nordrhein-westfälischen Innenstädten. An den ersten drei Tagen nach Eröffnung der Märkte seien die Besucherzahlen in den Innenstädten um durchschnittlich 25 Prozent angestiegen, berichtete am Mittwoch das Unternehmen Hystreet, das auf die Messung von Besucherfrequenzen in Einkaufsstraßen spezialisiert ist. Am stärksten sei das Besucherplus mit 29 Prozent am vergangenen Samstag gewesen.

Von dpa