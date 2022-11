Weil fordert durchgängige Hilfe bei Energiepreisen

Berlin (dpa)

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) pocht auf durchgängige Hilfen bei den hohen Energiepreisen. «Wir halten es für geboten, dass wir zu einem einheitlichen Pfad von Entlastungen kommen. Wir können niemandem empfehlen, dass er in dem einen Monat Bürgerinnen und Bürger entlastet, im nächsten belastet, um sie dann wieder zu entlasten», sagte Weil am Mittwoch in Berlin vor Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Von dpa