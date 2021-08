Weiter ungemütliches Wetter: örtlich Gewitter mit viel Regen

Das Wetter bleibt in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. Nach einem Start mit Nebel und einzelnen Schauern am Donnerstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag lokal vor schweren Gewittern, die zwischen Paderborn und Höxter auftreten könnten. Bereits um die Mittagszeit gab es den Angaben zufolge örtlich begrenzte Gewitter mit Starkregen. Betroffen waren unter anderem die Südeifel bis zur rheinland-pfälzischen Landesgrenze und Ostwestfalen mit Regenmengen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter und Stunde. Teils sei auch kleinkörniger Hagel möglich.

Die Temperaturen lagen am Donnerstagmittag bei etwa 21 Grad bei Köln. In der Nacht sollten die Schauer zögerlich abklingen bei Tiefsttemperaturen zwischen 15 bis 11 Grad. Am Freitag geht es laut DWD überwiegend bewölkt und nass weiter. Auch Gewitter seien wieder möglich. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen leicht steigen auf 21 bis 23 Grad.