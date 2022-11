Weitere Taten in der Nacht nach Schüssen auf Rabbinerhaus

Düsseldorf/Essen (dpa)

Im Fall um die Schüsse auf das ehemalige Rabbinerhaus in Essen ermittelt die Polizei inzwischen laut Innenminister Herbert Reul (CDU) zu zwei weiteren Taten im Ruhrgebiet in einem «engen zeitlichen Zusammenhang». Es habe bereits eine Festnahme gegeben, sagte Reul am Freitag im Innenausschuss des Landtags.

Von dpa