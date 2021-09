Weiterer Zusammenstoß nach Autounfall: Vier Verletzte

Schieder-Schwalenberg (dpa/lnw)

Bei zwei zusammenhängenden Autounfällen bei Schieder-Schwalenberg (Kreis Lippe) sind vier Menschen teils schwer verletzt. Am Dienstagabend sei eine 45-jährige Fußgängerin aus bisher ungeklärten Gründen auf eine Landstraße geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 45-jähriger Autofahrer habe die Frau in der Dunkelheit zu spät erkannt und sie anschließend erfasst. Während der Autofahrer leicht verletzt wurde, erlitt die Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Von dpa