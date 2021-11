Weiterhin graues Herbstwetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Mittwoch meist stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise könne ein leichter Sprühregen auftreten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordwesten gibt es am Nachmittag auch Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad, in Hochlagen bei sechs Grad. Meist weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der zeitweise auch stark böig werden kann. In der Nacht zum Donnerstag gibt es in Westfalen vereinzelt schwache Schauer. Die Temperaturen fallen auf sechs bis zwei Grad. In höheren Lagen ist örtlich Frost in Bodennähe möglich.

Von dpa