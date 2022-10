Weltkriegsbombe in Bochum entschärft

Bochum (dpa/lnw)

Eine britische Fliegerbombe mit Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwochabend in Bochum entschärft worden. Der mit einem Säurezünder versehene 500-Kilogramm-Sprengkörper war zuvor an der Sachsenstraße entdeckt worden, wie die Stadt mitteilte. Der besonders empfindliche Zünder habe eine sofortige Evakuierung der angrenzenden Häuser nötig gemacht.

Von dpa