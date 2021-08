Weltkriegsbombe wird entschärft: Evakuierung läuft

In Dortmund wird an diesem Sonntag nach der Evakuierung Tausender Menschen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Es werde eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe britischer Herkunft im Erdreich vermutet, sagte ein Sprecher der Stadt Dortmund am Sonntagvormittag. Zuvor war noch unklar, ob an den auffälligen Stellen letztlich wirklich eine Bombe oder aber nur ungefährliche Metallstücke gefunden werden.

Die Stadt hatte sicherheitshalber eine Evakuierung geplant, die den Stadtangaben zufolge am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr begonnen hat. So müssen nach den Planungen auch eine Justizvollzugsanstalt und ein Seniorenheim evakuiert werden. Insgesamt müssen rund 7200 Menschen aus fast 4600 Haushalten das Gebiet in der Innenstadt verlassen. Nach den Erfahrungen mit früheren Evakuierungen geht die Stadt davon aus, dass die eigentliche Entschärfung des Blindgängers durch Experten nach ungefähr vier Stunden in der Mittagsstunden beginnen kann.

Aus der Justizvollzugsanstalt waren nach Angaben der JVA-Leitung schon mehr als 200 Insassen in den vergangenen Tagen auf andere Gefängnisse etwa in Bochum, Essen, Köln und Bielefeld verteilt worden. Die letzten 87 Insassen sollten am Sonntagmorgen in andere Justizvollzugsanstalten gebracht werden.