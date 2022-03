Weniger Mineralwasser in NRW hergestellt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zwei Milliarden Liter natürliches Mineralwasser - mit und ohne Kohlensäure - haben 19 Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen produziert. Das waren 7,8 Prozent oder 166,6 Millionen Liter weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag anlässlich des Weltwassertages am 22. März mitteilte. Gegenüber 2019 sei die Menge um 10,8 Prozent oder 239,2 Millionen Liter gesunken.

Von dpa