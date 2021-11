Werder Bremen setzt gegen Schalke 04 auf 2G-Regelung

Bremen (dpa)

Werder Bremen setzt auch im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend auf die zuletzt im Weserstadion genutzte 2G-Regelung. Die Hospitalisierungsrate in Bremen und Niedersachsen liege derzeit weiter unter dem kritischen Wert von 3, es gelte somit weiterhin Corona-Warnstufe 0, teilten die Bremer am Dienstag mit. In Abstimmung mit den zuständigen Behörden habe sich der Club daher darauf verständigt, die 2G-Regelung auch beim Aufeinandertreffen der beiden Erstliga-Absteiger anzuwenden.

Von dpa