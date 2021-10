«Westpol»-Umfrage: SPD wäre bei Landtagswahl stärkste Kraft

Köln (dpa/lnw)

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, würde die SPD laut einer repräsentativen Umfrage stärkste politische Kraft in Nordrhein-Westfalen werden. Die NRW-Sozialdemokraten kämen demnach auf 31 Prozent und damit auf ihren besten Umfrage-Wert seit der Landtagswahl 2017, berichtete das WDR-Magazin «Westpol» am Sonntag über die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap.

Von dpa