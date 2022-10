Wetter in Nordrhein-Westfalen weiter ungewöhnlich mild

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen bleibt es in den kommenden Tagen weiter ungewöhnlich warm. Der Samstag sei den Aussichten nach mit Werten von 21 bis 24 Grad sehr mild, sagte Jana Beck, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Sonntag beginne örtlich mit Nebel, der sich im Verlauf des Vormittags auflöse. Danach gebe es einen Mix aus Sonne und Wolken, Regen werde nicht erwartet. Der Wetterdienst rechnet mit Temperaturen zwischen 21 bis 23 Grad. Am Montag sinken die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen ein wenig auf 17 bis 19 Grad ab.

Von dpa