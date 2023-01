Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in NRW

Autofahrer in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens müssen sich in der Nacht zum Donnerstag auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer Kaltfront, die Schnee, Schneeregen und gefrierende Nässe mit sich bringt.

Die Temperaturen gehen demnach in der Nacht auf -3 Grad Celsius zurück, am kältesten wird es mit -7 Grad in der Eifel und im Sauerland, teilten die Meteorologen am Mittwochnachmittag mit.

Ab Mitternacht zieht ein Regenband aus den Niederlanden in Richtung Osten über NRW, dadurch kann es auf den Straßen gefährlich glatt werden. Im Bergland ist zudem gefrierende Nebelnässe möglich. Im weiteren Verlauf der Nacht muss auch im Südosten mit Regenschauern und glatten Straßen gerechnet werden, so der DWD.

In der kommenden Nacht kommen im Nordwesten Niederschläge auf und im markierten Bereich droht dann durch gefrierenden Regen gebietsweise #Glatteis. Lokal sind auch unwetterartige Bedingungen nicht ausgeschlossen. Am Donnerstagmorgen drohen daher Behinderungen im Berufsverkehr. /V pic.twitter.com/rf8PhCPd1q — DWD (@DWD_presse) January 25, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Schnee und Schneeregen am Donnerstagmorgen

Der Berufsverkehr am Morgen dürfte noch vom regnerischen Winterwetter beeinträchtigt sein: Regen und Schneeregen wechseln sich Donnerstagfrüh ab. In Ostwestfalen, dem Sauerland und in der Eifel sind zudem ein bis drei Zentimeter Neuschnee möglich. Erst am Nachmittag wird es von Nordwesten her erst wieder etwas wärmer mit leichten Plusgraden und Höchstwerten von bis zu 6 Grad am Niederrhein. Dann soll dem DWD zufolge auch der Regen aufgehört haben.