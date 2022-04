Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen

Köln (dpa/lnw)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag für Teile Nordrhein-Westfalens eines amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. In den Bereichen Euskirchen, Aachen, Düren, Heinsberg sowie im Sauerland könnten in Lagen oberhalb von 600 Metern orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern auftreten, teilte der DWD am Mittwochabend mit. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Von dpa