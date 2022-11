Wieder Bangen um Reus: BVB-Star musste Training abbrechen

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund bangt erneut um den Einsatz von Kapitän Marco Reus. Der 33 Jahre alte Nationalspieler musste das Training am Sonntag zur Hälfte der Einheit wegen zu großer Schmerzen abbrechen. «Das Risiko war uns zu groß», sagte BVB-Caoch Edin Terzic am Montag. Demnach ist ein Einsatz am Dienstag beim VfL Wolfsburg (18.30 Uhr) ungewiss. «Es sah heute nicht ganz so schlimm aus. Jetzt müssen wir mal sehen, ob er das Abschlusstraining mitmachen kann», sagte Terzic weiter.

Von dpa