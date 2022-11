Wieder milde Woche, aber mit Regen

Am Dienstag steigen die Temperaturen mancherorts auf 18 Grad, am Mittwoch gibt es in Köln 17 Grad. Allerdings lässt sich die Sonne kaum blicken, wie eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Sonntag sagte. Dafür regnet es ab Montag hier und da. Dazu treten Windböen der Stärke 7 auf. Die Nächte bleiben frostfrei. Die Temperaturen fallen zunächst nicht unter 6 Grad.